Diano Marina, aperto nuovo parcheggio sul sedime della vecchia ferrovia

Diano Marina. Aperto in mattinata il parcheggio ricavato nel sedime del vecchio tracciato ferroviario, dove in precedenza c’era la stazione all’altezza dello scalo merci. si tratta di un parking capace una sessantina di posti auto gratuiti in posizione centrale.

L’area è stata presa in concessione dal Comune ed è destinata a ospitare la futura sede del mercato settimanale della Città degli aranci.