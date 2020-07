Diano Marina. Un piemontese di 16 anni, in vacanza con i nonni a Diano Marina, è stato dato per scomparso oggi dopo che ieri sera non è rientrato a casa. A cercare il giovane sono carabinieri e polizia locale.

Il ragazzo, che era uscito con gli amici, è stato visto l’ultima volta intorno alle 23 in piazza a Diano.