Degrado corso Garibaldi, Chiarini (Pd Imperia) presenta interrogazione al sindaco

Imperia. Il tratto pedonale di corso Garibaldi compreso tra l’Hotel Corallo e l’attraversamento pedonale (di fronte ai civici 70-80), «versa in un significativo stato di ammaloramento» tanto che «l’attuale stato di degrado può rappresentare un pericolo in quanto potrebbe provocare cadute e infortuni ai pedoni che quotidianamente transitano sulla via». A dirlo è il consigliere comunale di opposizione Enrica Chiarini, del gruppo Pd Democratici per Imperia, che sulla questione ha presentato un’interrogazione al sindaco Claudio Scajola che dovrà risponderle nel corso del prossimo consiglio comunale.

«Il marciapiede – aggiunge il consigliere – E’ situato in una delle zone di maggior afflusso turistico, specie in questa stagione estiva, nonché nelle immediate vicinanze di una delle strutture ricettive più frequentate della zona, oltre ad essere anche luogo di attesa del trasporto pubblico locale».

Con l’interrogazione, Chiarini chiede «di conoscere se e quali interventi manutentori codesta amministrazione intende intraprendere per ovviare a tale problematica».