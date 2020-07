Ventimiglia. Ieri sera si è riunito il circolo ventimigliese di Fratelli d’Italia, una serata di condivisione dell’azione politica in città, un confronto franco, si è parlato di presente spiegando punto per punto i progetti della maggioranza, l’assessore Gianni Ascheri ha illustrato alcuni lavori pubblici che partiranno a breve.

Si è poi parlato di futuro e si è deciso di nominare Daniel Soro e Cristian Andreacchio, a cui vanno i più sinceri auguri del partito, coordinatori dei giovani di Fratelli d’Italia Ventimiglia: «Questa idea del coordinamento giovanile, che è partita tempo fa, è stata condivisa e accettata con favore dagli eletti Ascheri, Isnardi e Mauro per dare al partito quell’appeal che merita tra i giovanissimi dai 16 anni in su», spiega Francesco Mauro.

Foto 2 di 2



«Infine abbiamo affrontato il discorso regionali con uno dei nostri candidati Massimiliano Chicco Iacobucci che ringraziamo per essere passato a trovarci e per averci illustrato come la nostra comunità intende affrontare questa grande sfida che ci vedrà protagonisti il 20 e 21 settembre. La nostra azione politica proseguirà da sabato 1 agosto al gazebo di via Repubblica, vi aspettiamo per la raccolta firme contro questo governo, per il tesseramento e per parlare di regionali», ha concluso Mauro.