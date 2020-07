Dalle giornate in spiaggia alle gite in montagna: a Sanremo vacanze sicure per le famiglie

Sanremo. Se sei alla ricerca di una destinazione per le tue vacanze in famiglie, suggeriamo Sanremo.

Celebre in tutto il mondo per il Festival della canzone e le coltivazioni floreali, Sanremo è tra le mete italiane più ambite dove passare un’estate all’insegna del relax e del divertimento senza dimenticare i bisogni di sicurezza e affidabilità.

Nel rispetto dei protocolli adottati dal nostro Paese, il comparto turistico ha risposto alle condizioni di igiene e distanziamento prescritte adottando nuovi modelli organizzativi di lavoro così da tutelare i clienti e gli stessi lavoratori. Bella, accogliente e sicura, anche quest’anno Sanremo è pronta a offrire un ventaglio di esperienze adatte a bambini e adulti.

Le spiagge, i ristoranti di charme, lo shopping dei grandi marchi, il divertimento e l’atmosfera unica di questa perla della Liguria continueranno a esserci e in modo esclusivo. Non mancheranno le passeggiate all’ombra dei pini che costeggiano la pista ciclabile, le partite mozzafiato sui campi da golf e da tennis, gli spettacoli dei delfini del Santuario dei cetacei, attrazione prediletta soprattutto dai più piccoli. E poi i pomeriggi in centro, tra le vetrine di boutique prestigiose, e ancora i momenti più intimi in giardini spettacolari. Sanremo offre una costellazione di opportunità e servizi per giornate rilassanti da condividere in famiglia. Senza dimenticare che la città è anche il punto di partenza perfetto per gite nell’entroterra, alla scoperta di piccoli borghi e paesaggi sorprendenti.

E se i leitmotive dell’estate 2020 saranno vacanze sicure e rispetto delle normative, a Sanremo l’adozione della nuove prescrizioni sanitarie è diventata pretesto per confezionare formule inedite di vacanza. Lo testimonia anche l’ultima iniziativa promossa da Sanremo On. L’importante rete d’imprese locali ha ideato una campagna pubblicitaria di grande successo che, con oltre 30 articoli su altrettanti quotidiani del nord Italia, ha lanciato una nuova idea di turismo familiare ispirandosi alla canzone vincitrice del 70° Festival.