Da Realdo a Cima Marta in e-bike alla scoperta di una delle cime più alte della Liguria

Imperia. Domenica 19 luglio escursione fino a Cima Marta in e-mtb.

«Monesi Young ti porta a percorrere in e-bike uno dei tratti più citati tra gli itinerari in MTB delle Alpi Occidentali. Una speciale occasione per chi vorrà provare l’utilizzo di una e-MTB in ambiente montano. Attraverseremo un tratto che è la confluenza della Alta Via del Sale (nota anche come Limone-Monesi), dell’Alta Via dei Monti Liguri, della Ciclovia del Mediterraneo e della nuova Ciclovia dei Liguri. Un itinerario impegnativo, ma fatto con la bicicletta elettroassistita godremo del panorama modulando l’impegno e la fatica.

Raggiungeremo Cima Marta, una delle cime più alte della Liguria (ma ora in territorio francese) partendo da uno dei luoghi più pittoreschi e suggestivi della Liguria di Ponente. Dal Rifugio Realdo la strada rotabile realizzata per servire le cave di ardesia, all’inizio su asfalto, a seguire su sterrato, ci porta alla bassa di Sanson dove incrociamo la strada ex-militare Melosa-Garezzo che seguiremo fino alle caserme di Marta. Ci fermiamo presso il pastore in alpeggio alle caserme di Marta per approvvigionarci di formaggio per la merenda.

Da qui un sentiero ampio e morbido ci consentirà di raggiungere la cima da cui godere un meraviglioso panorama a 360°. Una divertente discesa freeride per fare una puntatina ai balconi di Marta, ritorno alle caserme per scendere alla bassa di Sanson attraverso il percorso alternativo denominato “la cannoniera”. Per ultimo discesa a Realdo» – dicono gli organizzatori.

Scheda tecnica

Anello in e-MTB

Lunghezza: 37 km ca.

Dislivello: 1.300 D+

Tempi soste comprese: 7 ore ca.

Difficoltà: esperto

Bollino rosso MY – impegnativo

Dati logistici

Ore 08.30, presso il Rifugio Realdo nel centro del borgo omonimo dell’Alta Valle Argentina (IM)

Ore 09.00, partenza

Ore 16.00, arrivo previsto al Rifugio Realdo,

Info e prenotazioni

Giampiero De Zanet (GAE) 339 1183146

Equipaggiamento

(I partecipanti troveranno sul sito myben.it i dettagli sui comportamenti da adottare secondo le norme Anticovid indicate dalle autorità!)

«Per partecipare è obbligatorio avere una buona capacità di conduzione della bicicletta. Per i partecipanti minorenni è necessario essere accompagnati da un genitore. Verificare che la batteria della propria ebike sia completamente carica e bicicletta in completa efficienza. Dotarsi di abbigliamento adeguato all’utilizzo ciclistico in montagna, con zainetto e abbigliamento antipioggia» – fanno sapere gli organizzatori.