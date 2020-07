Cultura, musica e teatro alla conquista delle ville di Sanremo

Sanremo. L’emergenza sanitaria non ferma la grande bellezza. A Sanremo la cultura, l’arte e la musica si sono riprese la scena conquistando il pubblico delle ville della città.

Soltanto ieri sera l’incanto ha trionfato a Villa Ormond dove l’associazione Sanremo Lirica ha tenuto il concerto “Scene e arie d’Opera”. Un viaggio attraverso le arie più belle dell’opera italiana e straniera che fortemente voluto nel calendario delle manifestazioni promosso dall’Amministrazione comunale ha attestato ancora una volta l’eccellenza della giovane realtà musicale diretta dal maestro sanremese Cesare Depaulis.

« Un grande e meritato successo su tutti i fronti – dice entusiasta l’assessore alla cultura Silvana Ormea –. Io e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni siamo molto orgogliosi di aver dato spazio a Sanremo Lirica, un’associazione nata da poco con il nobile intento di riportare la città al suo passato illustre, a quando i grandi della lirica riempivano il teatro del Casinò. Una scommessa vinta, testimoniata dalla bellissima serata, dal pubblico in festa e soprattutto dall’estrema bravura delle tre signore della lirica. Sicuramente ci saranno altri eventi che coinvolgeranno il giovane direttore d’orchestra Depaulis e la sua associazione».

Ampia soddisfazione l’assessore alla cultura l’ha dimostrata anche per l’altro spettacolo che nella serata di ieri ha intrattenuto il pubblico sanremese. A Villa Nobel la compagnia teatrale de I cattivi di cuore ha infatti entusiasmato i più piccoli con Favole in piazza. Un evento per le famiglie, anche questo sold out, che insieme agli altri appuntamenti in programma nella storica residenza dell’inventore della dinamite ha dato all’assessore «lo spunto per la creazione di una scuola di teatro. È solo un’idea ma mi piacerebbe moltissimo coltivarla».

Progetti futuri a parte, Silvana Ormea traccia un bilancio positivo sull’andamento degli eventi culturali della difficile estate 2020. «Non era scontato riuscire a realizzare un simile calendario e soprattutto che fosse capace di richiamare ogni volta un ampio pubblico. Grazie a chi ci ha sempre sostenuti, come Unogas. Tutti gli appuntamenti in programma sono esauriti. E questo garantendo sempre la massima sicurezza con prenotazioni obbligatorie, ingressi contingentati e mascherine laddove non è possibile garantire la distanza di almeno 1 metro».

Eventi apprezzati anche dalla benefattrice russa Elena Sivoldaeva che presente al concerto di Sanremo Lirica «non mancherà giovedì prossimo a quello dell’Orchestra Sinfonica “Una voce per Haendel” con la magistrale Gabriella Costa», conclude l’assessore Ormea.