Covid-19, nuovo cluster di Savona: coinvolti anche cinque imperiesi

Imperia. Fra i clienti del bar sushi di Savona dove è stato registrato il cluster di coronavirus, era presente anche un gruppo di 5 persone provenienti dall’Imperiese. Residenti fra le città di Sanremo e Imperia, si trovano ora in isolamento preventivo presso il proprio domicilio. Nei prossimi giorni saranno sottoposti al tampone dall’Asl1.

Oggi pomeriggio il numero dei casi positivi al covid-19 legati al ristorante savonese, oramai chiuso dalla scorsa settimana, ha toccato quota 50 unità. Tra i contagiati, anche il campione di pallanuoto Matteo Aicardi che insieme a un dipendente del locale sono i soli ad essere stati ospedalizzati.

Come ha spiegato il governatore Giovanni Toti nel corso della consueta diretta social questa sera, «Entrambi sono in condizioni non gravi, ricoverati in ospedale ma senza complicazioni cliniche. Le altre 48 persone non hanno problemi e sono a casa. Si tratta di 39 clienti o di persone entrate in contatto con clienti del ristorante. Ci sono poi otto dipendenti e tre operatori del servizio sanitario che non avevano frequentato il ristorante, ma sono entrati in contatto con persone che lo hanno frequentato. Al momento non si registrano cluster ospedalieri».