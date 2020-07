Covid-19 e concomitanza con elezioni, salta la 19esima edizione del Sanremo Olympic Triathlon

Sanremo. La Riviera Triathlon 1992 comunica che la 19ima edizione del Sanremo Olympic Triathlon, prevista dal 18 al 20 settembre 2020, non si terrà.

Spiegano gli organizzatori: “Nell’ultimo periodo si sono infittiti i rapporti con le varie Istituzioni coinvolte per poter confermare o meno la manifestazione e, con grande rammarico, si è convenuto che non ci fossero i presupposti per l’organizzazione di un evento che nell’edizione del 2019 ha visto al via oltre 1500 atleti risultando essere una delle 10 manifestazioni di triathlon più partecipate in Italia e la manifestazione sportiva più partecipata in Liguria”.

Secondo Riviera Triathlon 1992 sono stati due i principali fattori che hanno impattato negativamente sulla decisione: la conferma della data delle elezioni il 20 e 21 settembre 2020. L’afflusso ai seggi non poteva essere garantito, neanche con una modifica ai percorsi. Si sarebbe potuto anticipare la manifestazione di una settimana ma sarebbe stata in concomitanza con il Multisport Weekend Città di Recco, che assegnerà alcuni titoli italiani, e a solo una settimana di distanza da un altro importante appuntamento giovanile che si terrà a Lovadina. Il rinnovo dello stato di emergenza che, di fatto, prolunga tutta una serie di limitazioni per cui si sarebbero potute organizzare solo le gare individuali, e non quelle a squadre, andando a perdere un significativo numero di atleti partecipanti.

Quindi, tutto rimandato al 2021, nello stesso periodo, per recuperare l’edizione del ventennale.

“Abbiamo provato in tutti i modi a confermare l’evento.” Commenta Daniele Moraglia, presidente della Riviera Triathlon 1992 e responsabile dell’organizzazione. “Tutta una serie di situazioni contingenti, dal COVID19 allo spostamento delle elezioni, non ci permettono di poter organizzare l’evento al meglio. Quindi, con enorme dispiacere abbiamo preso la decisione di differire la gara al 2021 a seguito delle decisioni del Consiglio Federale del 3 aprile che ha permesso a molti organizzatori di rimandare di un anno molte gare.”