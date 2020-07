Coronavirus, un decesso in provincia di Imperia

Genova. Nuovi casi di coronavirus in Liguria che, secondo il bollettino quotidiano di Alisa-Regione per il ministero della Sanità al momento sono 1177. Due le persone decedute per Covid, un uomo di 79 anni a Sanremo e una donna di 89 anni al Villa Scassi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1330.

In provincia di Imperia ci sono 103 casi, 8 ospedalizzati e 43 in sorveglianza attiva.

Dati 14 luglio 2020

TOTALE tamponi effettuati 164.739 1.330 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10.038 6 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.239 8 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8.799 -2 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1.177 0

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 80 LA SPEZIA 27 IMPERIA 103 GENOVA 827 Residenti fuori Regione/Estero 49 altro/in fase di verifica 91 TOTALE 1.177

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 23 0 -1 ASL1 8 0 0 ASL2 2 0 1 Ospedale Policlinico San Martino 0 0 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 0 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 8 0 0 ASL 3 Villa Scassi 8 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 1 0 -1 ASL4 Sestri Levante 1 0 -1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 4 0 0

Isolamento domiciliare 171 -23 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7.300 4 Deceduti 1.561 2

Dettaglio decessi:

uomo, di anni 79, deceduto il 13/07/2020 a Sanremo

donna di anni 89, deceduta il 12/07/2020 a Villa Scassi