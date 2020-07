Coronavirus, tre ricoveri in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore, ma i contagi calano

Genova. Sono due in più rispetto a ieri i Covid-19 positivi in Liguria. Lo si apprende dai dati del flusso ministeriale diffusi da Regione Liguria. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1325: in totale, dall’inizio dell’emergenza, i tamponi sono 149.910.

TUTTI I DATI

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 9984 2 · TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 972 7 · TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9012 -5 Positivi in Liguria 1345 1

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in TI Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 44 3 -1 ASL1 5 1 3 ASL2 7 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 5 2 -3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 3 0 -1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 16 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 4 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 4 0 0

Isolamento domiciliare 237 +2 TOTALE GUARITI con due test negativi consecutivi) 7081 +1 Schede decessi 1558 0