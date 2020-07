Coronavirus, la Liguria arriva a contagi zero. Toti: «I primi a rimboccarci le maniche per ripartire»

Genova. Le parole di Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria, nel primo giorno a contagi zero in Liguria:

«La Liguria arriva a contagi zero! Un grande momento che aspettavamo da mesi e che conferma il trend positivo sul Covid nella nostra regione, anche dopo la riapertura di tutte le attività economiche.

Dopo tanti sacrifici da parte di tutti, dopo il lavoro incessante di medici, infermieri e operatori sanitari, dopo la fatica e la paura, questo è proprio un grande giorno! Un’occasione per dire ancora grazie a tutta la nostra straordinaria sanità, che in questi mesi non si è mai risparmiata e oggi continua costantemente a monitorare la situazione.

Nonostante le gufate di chi sperava che le cose andassero male, siamo stati i primi a rimboccarci le maniche per far ripartire la Liguria e i dati confermano che abbiamo fatto bene. A voi lasciamo il pessimismo, noi preferiamo continuare a costruire il futuro».