Coronavirus, in provincia di Imperia rimangono sette casi trattati in ospedale

Genova. Sono 1140 (4 in meno di ieri) i casi attivi di Covid-19 in Liguria, secondo il bollettino diffuso oggi da Alisa. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, continuano a calare i casi mentre rimangono stabili gli ospedalizzati: solo sette.

TOTALE tamponi effettuati 184.178 1.381 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10177 3 · TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1289 14 · TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8888 -11 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1140 -4

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 143 LA SPEZIA 22 IMPERIA 75 GENOVA 749 Residenti fuori Regione/Estero 54 altro/in fase di verifica 97 TOTALE 1140

ospedalizzati Di cui in TI Differenza ospedalizzati giorno prec. Ospedalizzati 27 0 -3 ASL1 7 0 0 ASL2 7 0 -1 Ospedale Policlinico San Martino 1 0 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 0 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 6 0 0 ASL 3 Villa Scassi 6 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 3 0 -1 ASL4 Sestri Levante 3 0 -1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 3 0 0

Isolamento domiciliare 182 2 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7471 7 SCHEDE DECESSI 1566 0