Coronavirus, in provincia di Imperia calano ospedalizzati e sorveglianze attive ma aumentano i casi

Genova. Nessun decesso in Liguria per il coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre sono 1344 i casi secondo il bollettino inviato da Regione Liguria con i dati Alisa comunicati al ministero della salute. Nelle ultime ore sono stati effettuati 148.585, 1429 in più rispetto a ieri.

In provincia di Imperia sono 87 i casi, 2 gli ospedalizzati, di cui 1 in terapia intensiva, mentre sono 43 i soggetti in sorveglianza attiva.

Dati odierni 01 luglio 2020 – DATI FLUSSO ALISA MINISTERO

Totale test effettuati 148.585 (+1429)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 9982 5 · TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 965 0 · TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9017 5 Positivi in Liguria 1344 -3

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 128 LA SPEZIA 23 IMPERIA 87 GENOVA 945 Residenti fuori Regione/Estero 54 altro/in fase di verifica 107 TOTALE 1344

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in TI Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 45 3 -4 ASL1 2 1 -2 ASL2 7 0 -1 Ospedale Policlinico San Martino 8 2 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 4 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 16 0 -2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 4 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 4 0 0

Isolamento domiciliare 235 +4 TOTALE GUARITI con due test negativi consecutivi 7080 +8 Schede decessi 1558 0