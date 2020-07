Genova. Domenica 5 luglio riparte la stagione del tiro con l’arco in Liguria.

Gli Arcieri Sarzana organizzano, in collaborazione con il Comitato Regionale FITARCO Liguria, presso il campo di tiro sociale in via Alfieri 56 la prima gara dopo lo stop dell’attività agonistica dovuto alla pandemia di Coronavirus. La competizione di tiro alla targa si disputerà tutta nella giornata di domenica e vedrà al via le divisioni arco olimpico, compound e arco nudo.

Il programma prevede l’inizio dei tiri alle 8,30 con le frecce di qualifica di compound e arco nudo, a seguire scenderanno sulla linea di tiro gli arcieri dell’olimpico. Dopo la prima parte della competizione si procederà con le semifinali e le finali che assegneranno le prime medaglie della stagione all’aperto. Sul campo ci saranno anche le telecamere di YouArco che trasmetteranno le frecce in diretta streaming. La gara seguirà tutte le disposizione igieniche e sanitarie del protocollo stilato dalla Federazione Italiana Tiro con l’arco per permettere agli arcieri di tirare in massima sicurezza.

Gli atleti, che comporranno la linea di tiro della gara di Sarzana, arriveranno dalla Liguria e dalla vicina Toscana, tra loro ci saranno anche alcune stelle del tiro con l’arco nazionale. Nell’arco olimpico scenderà in campo Pia Lionetti (Aeronautica Militare) già titolare alle Olimpiadi di Londra 2012 dove è arrivata fino ai quarti di finale, miglior risultato femminile della Nazionale di tiro con l’arco nella storia Giochi.

A Sarzana saranno protagonisti anche gli azzurri delle Nazionali Campagna e 3D, a guidare il gruppo sarà la stella azzurra e ligurie Cinzia Noziglia (Fiamme Oro), medagliata a tutte le più importanti competizioni mondiali ed europee 3D e Tiro di Campagna e oro agli ultimi World Games. Fari puntati anche sui giovani fratelli Noceti (Arcieri Tigullio), Sara e Alessio, entrambi nel giro delle Nazionali FITARCO, e ad Alfredo Dondi, altro arciere ligure di livello internazionale, portacolori della Kosmos Rovereto, oltre agli azzurrini del compound Valentino De Angeli e Andrea Marchetti, in forza agli Arcieri di Rotaio.

La gara sarà il primo evento di luglio che verrà trasmesso in diretta su YouArco, canale ufficiale Youtube della Federazione Italiana tiro con l’arco, e sui social federali.