Coronavirus, in calo i casi nell’Imperiese, ma c’è un morto a Sanremo

Genova. Mentre in Liguria si registra un nuovo cluster di Covid19 individuato in un ristorante a Savona, calano i casi nell’Imperiese, dove però si registra il decesso di una donna di 87 anni ricoverata al Borea di Sanremo per Coronavirus.

A confermare il focolaio nel savonese è stato il governatore Giovanni Toti. «Il cluster comporta un nuovo numero di persone positive – ha detto -. Al momento si tratta di 18 nuovi casi di contagio. Sono stati effettuati 100 tamponi di verifica». Secondo quanto appreso, una delle persone che si trovava nel ristorante in cui si sarebbe generato il nuovo cluster di Covid-19 è Matteo Aicardi, il centroboa della Pro Recco e della nazionale di pallanuoto, ricoverato per covid il 15 luglio nell’ospedale di Albenga. E’ un cluster «abbastanza numeroso. I pazienti stanno tutti bene, ma questo conferma che la circolazione del virus c’è ancora», ha detto Toti.

TOTALE tamponi effettuati 169.186 1.509 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10052 2 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1257 3 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8795 -1 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1142 -21

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 76 LA SPEZIA 25 IMPERIA 96 GENOVA 801 Residenti fuori Regione/Estero 52 altro/in fase di verifica 92 TOTALE 1142

ospedalizzati Di cui in TI Differenza ospedalizzati giorno prec. Ospedalizzati 29 0 1 ASL1 8 0 -1 ASL2 5 0 1 Ospedale Policlinico San Martino 0 0 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 2 0 1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 9 0 0 ASL 3 Villa Scassi 9 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 2 0 0 ASL4 Sestri Levante 2 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 3 0 0

Isolamento domiciliare 157 -16 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7345 22 SCHEDE DECESSI 1565 1

SCHEDE DECESSI

sesso età data decesso luogo F 87 17/07/2020 Sanremo