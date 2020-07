Coronavirus, il Rotary Club Sanremo Hanbury fa donazione per aiutare le famiglie in difficoltà di Ospedaletti

Ospedaletti. Il Rotary Club Sanremo Hanbury ha effettuato una nuova donazione destinata a famiglie in difficoltà a causa del lungo periodo di lockdown in emergenza sanitaria. I Servizi Sociali del comune hanno individuato due famiglie in condizioni di necessità e il ‘club service’ ha provveduto ad effettuare un bonifico da 250,00 euro a famiglia risolvendo così problemi impellenti di scadenze e impegni improrogabili.

Il Comune di Ospedaletti desidera ringraziare il Rotary Club Sanremo Hanbury presieduto dal signor Giotto Guglielmi, per questo gesto di vera solidarietà, davvero gradito e molto utile per cittadini in sofferenza.

Lo scorso 9 maggio, una delegazione del Rotary Club Sanremo Hanbury con il presidente Giotto Guglielmi, il suo vice Giovanni Agosta e il consigliere Massimo Rossano, era stata ricevuta in Comune dove nell’ufficio del sindaco Daniele Cimiotti aveva provveduto a versare un’altra donazione di 1.000,00 euro nel Fondo di solidarietà aperto dall’amministrazione comunale per sostenere famiglie in difficoltà economica attraverso l’erogazione di buoni spesa.