Coronavirus, il cluster del Savonese fa rialzare i casi in Liguria

Genova. Sono in aumento i casi di Covid-19 in Liguria. Il numero maggiore di positivi è legato al cluster del Savonese, dove alcune persone si sono ammalate dopo aver frequentato un ristorante di Sushi. Unica nota positiva: il fatto che nonostante l’aumento dei casi, le ospedalizzazioni siano sempre meno. Questo significa che chi ha contratto il coronavirus non presenta sintomi così gravi da dover necessitare cure ospedaliere. Nelle ultime 24 ore, inoltre, non si sono registrati decessi legati al Covid-19.

TUTTI I DATI

TOTALE tamponi effettuati 171.613 963 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10.093 23 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.262 4 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8.831 19 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1.144 9

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 105 LA SPEZIA 25 IMPERIA 91 GENOVA 777 Residenti fuori Regione/Estero 52 altro/in fase di verifica 94 TOTALE 1.144 (esclusi 1.565 deceduti e 7.384 guariti) Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 27 0 -1 ASL1 10 0 1 ASL2 6 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 0 0 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 1 0 -1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 7 0 -1 ASL 3 Villa Scassi 7 0 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 2 0 0 ASL4 Sestri Levante 2 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 1 0 0

Isolamento domiciliare 177 5 TOTALE GUARITI che risultano negativi in due test consecutivi 7.384 14 Deceduti 1.565 0