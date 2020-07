Coronavirus, diciotto casi in più in Liguria. Dieci legati al nuovo cluster nel Savonese

Genova. Sono diciotto i nuovi casi di Covid-19 in Liguria, di cui 10 legati al cluster del Savonese sviluppatosi a seguito di una cena in un ristorante che serve sushi. Nell’Imperiese, invece, continua a calare il numero dei malati: dai 96 di ieri oggi si è passati a 93. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi per coronavirus in Liguria.

TUTTI I DATI

TOTALE tamponi effettuati 170.650 1.464 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) di cui: 10070 18 · TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1258 1 · TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8812 17 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1135 -7

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 86 LA SPEZIA 24 IMPERIA 93 GENOVA 786 Residenti fuori Regione/Estero 52 altro/in fase di verifica 94 TOTALE 1135

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui Terapia Intensiva Differenza ospedalizzati da giorno precedente Ospedalizzati 28 0 -1 ASL1 9 0 1 ASL2 6 0 1 Ospedale Policlinico San Martino 0 0 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 2 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 8 0 -1 ASL 3 Villa Scassi 8 0 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 2 0 0 ASL4 Sestri Levante 2 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 1 0 -2

Isolamento domiciliare 172 15 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7370 25 Deceduti 1565 0