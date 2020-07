Coronavirus, dal 1 agosto sarà disattivato il numero verde regionale 800938883. Viale: «Dall’attivazione ricevute oltre 34mila chiamate»

Genova. «Cessata la fase emergenziale critica e considerato il calo rilevante delle chiamate, il numero verde regionale creato per l’emergenza Covid-19 non sarà più attivo a partire da domani, 1° agosto 2020». Lo afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, sottolineando il bilancio positivo di questo canale telefonico diretto messo in funzione in piena emergenza Covid-19.

«Il numero verde regionale, attivato il 18 marzo scorso, ha guidato e orientato i cittadini che avevano necessità di ricevere informazioni sull’emergenza in atto – continua Sonia Viale – Il numero verde ha ricevuto oltre 34.000 chiamate, 10.200 nei soli primi dodici giorni di attivazione, a supporto degli utenti nell’ambito di diverse tematiche: spostamenti, rientri dall’estero, seconde case, interpretazione linee guida in relazione alle attività economiche e non solo». «Resta attiva – conclude l’Assessore – la casella di posta dedicata alle informazioni coronavirus sonoinliguria@regione.liguria.it».

Le chiamate sono state numerose anche in concomitanza della pubblicazione dei diversi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle ordinanze regionali.