Coronavirus, aumentano i ricoveri in provincia di Imperia: ora sono nove

Genova. Sono nove, una in più rispetto a ieri, le persone ricoverate all’ospedale Borea di Sanremo per infezione da Covid-19. Lo si evince dai dati del ministero diffusi da Regione Liguria. Nell’Imperiese, in totale, i malati sono ad oggi 97.

TUTTI I DATI:

06 luglio 2020 Differenza da giorno precedente TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) di cui: 10.001 2 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1010 8 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8991 -6 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1276 -12 TOTALE tamponi effettuati 154.636 575 Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 46 0 0 ASL1 9 0 1 ASL2 8 0 1 Ospedale Policlinico San Martino 3 0 -2 Ospedale Galliera 3 0 0 ASL 3 Villa Scassi 15 0 0 ASL4 Sestri Levante 4 0 0 ASL5 4 0 0 Isolamento domiciliare 243 0 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risultano negativi in due test consecutivi) 7167 14 Deceduti 1558 0

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 106 LA SPEZIA 24 IMPERIA 97 GENOVA 901 Residenti fuori Regione/Estero 50 altro/in fase di verifica 98 TOTALE 1276