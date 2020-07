Coronavirus, arrivano i fondi ai Comuni. In provincia Sanremo incassa di più, tutti i dati

Imperia. Il Comune del capoluogo riceverà a giorni, dallo Stato, il saldo da 1’860’724 euro, dopo che a inizio maggio scorso era arrivato un acconto da 234’276 per fronteggiare le perdite di bilancio dovute all’emergenza Coronavirus. Il totale dei denari che entrano nelle casse municipali sarà pari a 2’702’184 euro.

I soldi arrivano dal fondo “Esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” da 3,5 miliardi stanziato dal Governo con il “decreto rilancio”: servono per supportare le amministrazioni che, per mesi, non hanno riscosso imposte, tasse e sanzioni e che hanno erogato meno servizi del previsto.

Imperia non è però in provincia la città che più beneficia del provvedimento. Sanremo è in testa con 7’636’702 euro dei quali 5’845’874 dovrebbero arrivare non oltre il mese di agosto.

I Comuni imperiesi più sovvenzionati sono stati quelli più popolosi sulla costa. Dopo la Città dei Fiori ed il capoluogo troviamo Ventimiglia con 1’504’020 euro, Bordighera attestata a 1’182’234 pur avendo meno abitanti di Taggia che incassa 1’032’388.

Fanalino di coda è il meno abitato Comune della provincia: Armo, che con i suoi poco più che 100 abitanti ha ottenuto uno stanziamento di poco superiore ai 9.000 euro.

CLICCA QUI per visualizzare l’importo stanziato e atteso per ogni Comune nell’infografica interattiva realizzata da Isaia Invernizzi di Genova24.it