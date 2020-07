Coronavirus, annullata la 62esima edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys

Sanremo. In seguito all’emergenza Covid, la Sanremese Calcio comunica che la 62^ edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys (solitamente programmata a fine agosto) non verrà organizzata per ragioni di sicurezza.

La società biancazzurra ha atteso a lungo per trovare uno spiraglio che ne permettesse lo svolgimento, tuttavia le attuali condizioni non ne consentono l’organizzazione.