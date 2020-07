Coronavirus, 13 nuovi casi: quattro contagiati da chi è tornato dall’estero

Genova. Il bollettino odierno contiene 13 tamponi positivi, distribuiti nei territori dell’Asl2, Asl3 e Asl5 che sono stati rilevati grazie all’attività di screening svolta dal sistema sanitario ligure. 2 casi sono legati a residenti liguri rientrati dall’Albania, 2 casi sono contatti stretti di persone rientrate dal Marocco, 2 casi sono relativi all’attività di screening dell’Asl2, 1 caso sintomatico è ricoverato in Asl2, 1 caso è relativo a una Rsa genovese, 2 casi sono in Asl3, di cui uno è un caso di contatto, 2 casi sono relativi all’attività di screening dell’Asl5 e 1 è un neonato in Asl5.

Sono invece 74 i positivi correlati al cluster savonese: nessun caso nella giornata di oggi. In totale sono 61 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono 10 dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati altri 130 tamponi. Restano tre i ricoverati: due in ospedale, in buone condizioni, e uno nella residenza protetta “Casa del Clero” ad Albenga.

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Dati 30 luglio

TOTALE tamponi effettuati 187.467 1.595 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10.210 13 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.289 0 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8.921 13 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1.152 5

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 143 LA SPEZIA 27 IMPERIA 76 GENOVA 752 Residenti fuori Regione/Estero 53 altro/in fase di verifica 101 TOTALE 1.152 (esclusi 1.566 deceduti e 7492 guariti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 21 0 0 ASL1 6 0 1 ASL2 4 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 1 0 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 0 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 5 0 -1 ASL 3 Villa Scassi 5 0 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 3 0 0 ASL4 Sestri Levante 3 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 2 0 0

Isolamento domiciliare 175 -1 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7492 8 Deceduti 1566 0