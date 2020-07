Ci sono diverse lingue che oggi possono aiutarci con il lavoro e con la nostra vita professionale. Non c’è solo l’inglese perché, a dispetto delle credenze più diffuse, anche altri idiomi possono dare una spinta notevole in tal senso. In cima alla lista delle lingue in assoluto più utili troviamo il tedesco, il quale può dare una decisiva svolta alla carriera di chiunque. I motivi sono diversi, in primis il fatto che la Germania è una delle prime potenze economiche globali e che gli stipendi lì sono nettamente più alti che da noi. Conoscere questa lingua può però aiutare tantissimo anche chi vuole restare a lavorare in Italia, dato che la Germania è il primo partner commerciale europeo delle aziende tricolori.

Perché è utile nel mondo del lavoro parlare il tedesco

Innanzitutto il tedesco è la lingua più diffusa in Europa, anche se in tanti credono erroneamente che questa prerogativa spetti all’inglese. Come anticipato poco sopra, poi, la Germania è attualmente il partner commerciale più importante delle aziende italiane. Di conseguenza, ci sono molte imprese nostrane che cercano personale con una certa padronanza di questo idioma per poter comunicare direttamente con i responsabili delle società e con i fornitori tedeschi. In secondo luogo, la Germania ha una forte presenza anche in Italia, nel senso che sul nostro territorio si trovano svariate aziende a capitale tedesco ed è ovvio che queste ultime prediligono i lavoratori con una buona conoscenza della lingua. Ci sono comunque tante altre ragioni per cui il tedesco è così importante a livello professionale: in settori come la scienza e la ricerca il tedesco può aprire moltissime porte. Infine, essendo la Germania una grande potenza, chi lavora in territorio tedesco può contare su stipendi decisamente superiori alle medie italiane.

Come imparare bene la lingua tedesca

La lingua in questione non è semplice, ma questo discorso si può fare per qualsiasi idioma. Il suo apprendimento richiede quindi molto impegno e studio, ma ci sono dei sistemi che possono aiutare a velocizzarlo. Uno dei consigli più attuali è di iscriversi a un corso di tedesco online offerto da Babbel ad esempio, una piattaforma specializzata nell’apprendimento delle lingue straniere. In questo modo sarà possibile esercitarsi ogni giorno sulla grammatica e sulla pronuncia migliorando sempre di più fino a raggiungere un buon livello di conoscenza della lingua tedesca. Durante questo percorso è fondamentale non abbattersi mai quando si sbaglia e andare avanti cercando di superare le difficoltà: essendo una lingua piuttosto ostica, per impararla occorre caparbietà e determinazione. Si suggerisce poi di ragionare per contesto e associazione, cercando di costruirsi un vocabolario di riferimento che costituisce una buona base di partenza. È buona norma infine evitare di complicare inutilmente le frasi, puntando dritti al sodo, perché con il tedesco l’essenzialità è tutto.

Fare carriera con le lingue straniere

Il tedesco può quindi aprire molte porte, come succede con tante altre lingue. Dall’inglese al francese, passando per lo spagnolo e il cinese mandarino, ogni idioma straniero può aiutare a far carriera nel proprio settore lavorativo di riferimento. Per prima cosa moltiplica le chance professionali e il numero delle potenziali aziende interessate all’assunzione. In seconda istanza, dimostra la voglia e la capacità del professionista di mettersi alla prova e di espandere i propri orizzonti culturali. Inoltre, conoscere le lingue straniere amplia la visione del mondo e permette di ragionare in maniera diversa, studiando ogni singola situazione da punti di vista differenti. Questa è una capacità che stimola la creatività e soft skill come il problem solving, ovvero alcune delle competenze che le aziende considerano vitali. E il tedesco, come detto, è uno degli idiomi più importanti e più difficili da imparare che arricchisce chiunque lo parli anche dal punto di vista professionale.