Comunità islamica al mercato dei fiori, la soddisfazione del PD sanremese

Sanremo. Fanno sapere dalla locale segreteria del Partito Democratico: «Mentre da una parte c’è chi si preoccupa di trovare e offrire soluzioni a problemi causati dall’emergenza Covid, c’è dall’altra parte chi fa bassa speculazione politica perché priva di argomenti e di proposte costruttive, facendo pensare che ci sia stata una sorta di atteggiamento pregiudiziale a favore della comunità islamica che ha chiesto un luogo dove potersi incontrare per una loro cerimonia.

Siamo al ridicolo e certe dichiarazioni si commentano da sole. Al contrario siamo felici come PD Sanremo che grazie al lavoro dell’attuale amministrazione di Sanremo e del CDA di Amaie Energia la struttura del mercato dei fiori venga valorizzata e utilizzata per più scopi, visto che per molto molto tempo è stata sottoutilizzata».