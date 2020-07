Come ha inciso l’emergenza sui matrimoni, intervista alla wedding planner Francesca Coppola

Sanremo. Torna con un’intervista a tu per tu alla wedding planner Francesca Coppola, la rubrica di Stefania Rossi “Ci vediamo su Riviera24”. Come ha inciso l’emergenza sull’organizzazione dei matrimoni e come hanno ripensato il “giorno più bello” per i promessi sposi, i professionisti del settore.

Un settore penalizzato fortemente nel pieno del lockdown che adesso sta tornando alla normalità, con ottimi presupposti per il futuro. Se a essere annullati sono stati la quasi totalità delle cerimonie programmate tra marzo, aprile e maggio, ora le nozze vengono ri-progettate tenendo bene in mente tutte le misure di contenimento dei contagi. Misure che riguardano principalmente le distanze sociali tra i partecipanti.

