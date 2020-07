Colpo di mercato per la Sanremese Calcio, arriva l’attaccante Giacomo Romano

Sanremo. La Sanremese comunica di aver raggiunto l’accordo, che sarà ratificato nei prossimi giorni, con l’attaccante Giacomo Romano.

Nato a Napoli il 14 luglio 1993, laureando in Scienze Motorie presso l’Università telematica Pegaso, Romano è un centravanti molto dotato tecnicamente, capace di dare una grande mano sia sottoporta sia in fase di costruzione della manovra. Ha uno spiccato senso del gol, ma si fa notare anche per il numero degli assist che mette a disposizione dei compagni per bucare le reti avversarie. Cresciuto calcisticamente nel Pomigliano, ha giocato in D anche con Giulianova, Spoleto, Picerno, Isernia e Notaresco. Con il Pomigliano nel 2014 ha vinto la Coppa Italia di serie D, superando ai rigori nella finale di Firenze i bergamaschi del Ponte San Pietro Isola. Nella scorsa stagione al Notaresco, prima dello stop imposto dal coronavirus, ha realizzato 9 gol e si è messo in luce come uno dei migliori attaccanti del girone F della serie D.

«Sono molto contento di venire a Sanremo – spiega Romano – è la prima volta nella mia carriera che mi spingo così al Nord. Mi hanno parlato benissimo della città e della società. Quest’anno con il Notaresco ho vissuto una favola. Siamo stati primi per 25 giornate e una sconfitta in casa con la Vastese all’ultimo turno, prima dello stop imposto dal coronavirus, ci ha fatto perdere il primato. Il Matelica così ci ha scavalcato in classifica e ha vinto il girone. È stata una vera beffa. Proprio per questo sono ancora più carico e voglio fare bene. Sono una punta di movimento, mi piace svariare su tutto il fronte offensivo. Mi metterò a disposizione del mister e dei compagni fin dal primo allenamento. Darò tutto per questa maglia».