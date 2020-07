Colpo alla Lega, il sindaco Chiappori pensa di candidarsi presidente della Regione

Diano Marina. Colpo di scena in Comune con il sindaco Giacomo Chiappori che potrebbe candidarsi a ruolo di presidente della Regione con una lista che si chiamerebbe “Grande Liguria”. Ex deputato leghista della prima ora al fianco di Umberto Bossi, è sempre stato critico rispetto al nuovo corso intrapreso dal partito guidato dal segretario Matteo Salvini e non ha mai mancato di rifilare stoccate nell’ultimo periodo anche al governatore uscente Giovanni Toti.

Se l’indiscrezione della sua candidatura fosse confermata, sarebbe un bel colpo in casa Lega con il primo cittadino pronto a sfidare il candidato della coalizione di centrodestra con l’effetto diretto di andare a sottrarre un considerevole numero di voti al bacino leghista, in particolar modo sul territorio imperiese.

Al momento Chiappori si trincera dietro un silenzio assoluto e pare che questa scelta non fosse stata anticipata nemmeno ai componenti della sua amministrazione comunale. Ne è prova il suo vicesindaco Cristiano Za Garibaldi che così commenta l’indiscrezione: «Quella che pensavo fosse una boutade iniziale pare diventare realtà. La sua è una scelta personale e posso dire che come amministrazione non cambierà niente, Diano Marina sarà al suo fianco anche se sinceramente non mi è chiara la finalità di questa decisione».