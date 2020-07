CNApp Imprese, lunedì la presentazione ufficiale del progetto di CNA Imperia

Imperia. Lunedì prossimo alle 20.30 sulla piattaforma Zoom, la presentazione ufficiale di CNApp

IMprese, l’App nata per rispondere efficacemente alla gestione degli obblighi dell’emergenza Covid-19: semplice, intuitiva, l’applicazione permetterà di risolvere numerosissime esigenze organizzative in modo automatico.

CNApp IMprese, disponibile in versione Android, iOS e Windows Phone, può essere gestita da smartphone e tablet e risponde agli obblighi di legge della tenuta dei registri dei clienti, utile per gestire gli appuntamenti anche da casa.

«CNA Imperia mette il piede sull’acceleratore per la diffusione della cultura digitale tra le imprese – dichiara Luciano Vazzano, segretario territoriale CNA Imperia – Il progetto parte dall’obiettivo di poter offrire un supporto innovativo facilmente fruibile per aiutare le imprese, in particolare parrucchieri, estetiste, operatori del turismo, ristoratori, baristi, stabilimenti balneari a gestire le prenotazioni e gli accessi, evitando sovrapposizioni e assembramenti. L’applicazione però è molto più ampia. Permette anche di inviare offerte, sconti, promozioni e comunicare novità. Un vero strumento, oggi necessario, di marketing e organizzativo per rendere le aziende ancora più competitive».

E continua Vazzano: «Questo periodo di quarantena ha insegnato alle imprese che i modelli di business cui eravamo abitati non sono eterni: il futuro si presenta incerto e la vera “ripresa” appare ancora lontana. Dobbiamo imparare a pianificare perché i margini si sono ristretti e purtroppo i mercati sono in contrazione. Occorrono dunque nuovi strumenti organizzativi che permettano maggiore precisione, flessibilità e capacità di programmazione per “aggiustare la rotta”».

«Il percorso di #AndareOltre, in sinergia strettissima con lo Studio Aschei e Associati, che da anni opera al costante fianco delle imprese, ci ha permesso di vivere la progressione dell’emergenza dalla parte delle imprese e di conoscere da dentro le loro esigenze: oggi più che mai c’è bisogno di sviluppare l’intelligenza collettiva di un team, di una rete, di una comunità per trovare soluzioni innovative e soprattutto utili», conclude Vazzano.

Con il supporto tecnico di Antonello Spinetti e Carlo Zunino, due professionisti del settore informatico, CNApp IMprese consente infatti alle imprese che devono gestire prenotazioni e appuntamenti con la clientela di avere a disposizione una piattaforma informatica che permetta loro di ottemperare agli obblighi derivanti dall’emergenza coronavirus, migliorando contemporaneamente, grazie alla digitalizzazione, l’organizzazione della propria azienda.

Che cosa fa CNApp?

Attraverso l’applicazione, le aziende possono

– offrire alla propria clientela la possibilità di prenotare i propri appuntamenti on line;

– inviare loro “reminding”, molto utili per ricordare gli appuntamenti ai clienti più smemorati, soprattutto in un momento in cui la programmazione e la turnazione devono essere rispettati rigorosamente;

– scegliere l’operatore preferito per quel servizio che hanno deciso di fare, naturalmente con la gestione da parte del titolare dell’azienda, che può nascondere tutti gli altri appuntamenti e molte funzionalità ulteriori.

L’azienda infatti può allo stesso tempo gestire al meglio la propria attività ed essere in grado di fornire in tempo reale gli eventuali elenchi necessari per la gestione dell’emergenza Covid, che si autodistruggeranno dopo 15 giorni.

Un gruppo di esperti, come sempre coordinati dalla sapiente regia di Luca Aschei, presenteranno dunque il progetto CNApp IMprese lunedì prossimo, 13 luglio, alle 20.30, sempre online sempre sulla piattaforma ZOOM: per ulteriori informazioni o per richiedere il link di partecipazione all’incontro, è possibile contattare CNA Imperia al nr. 0184/500309 o inviare una mail a segreteria@im.cna.it