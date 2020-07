CNA Imperia: «Nasce la qualifica dell’addetto all’igenizzazione degli impianti HVAC»

Imperia. L’emergenza Covid-19 ha riacceso l’attenzione sulle attività di pulizia e disinfezione degli impianti di condizionamento e ventilazione, sia split sia VMC. Eseguire l’igienizzazione in modo corretto è sempre stata un’attività importante e alla luce di quanto stiamo vivendo risulta ancor più fondamentale perché l’esigenza di garantire ambienti salubri è prioritaria.

Alcune delle informazioni necessarie per operare correttamente sono state inserite da Governo ed autorità sanitarie all’interno di specifici protocolli, contenenti le misure da adottare al fine di rendere e mantenere gli ambienti sani e sicuri: le notizie diffuse dagli organi di stampa nelle scorse settimane, oltre alle indicazioni normative non sempre coerenti tra loro (pensiamo per esempio all’incertezza sui termini “sanificazione” e “igienizzazione”) tuttavia hanno generato una certa confusione sia tra gli utenti finali sia tra i professionisti del settore.

Quali sono le operazioni da effettuare affinché un impianto di climatizzazione garantisca che l’aria che respiriamo non veicoli il Covid-19 o altri microrganismi? Quali sono le vie di trasmissione del virus? Che differenza c’è tra i vari impianti?

Professional Team Srl, in collaborazione con CNA Imperia, organizza un percorso formativo per addetti all’igienizzazione di impianti Hvac (Heating, Ventilation and Air Conditioning) con certificazione CEPAS, in grado di fornire tutte le indicazioni fondamentali per operare nel rispetto della legge e delle indicazioni sanitarie.

Per andare incontro alle esigenze dei tecnici, il corso si svolgerà venerdì 24 luglio dalle 8 alle 15 in FAD – Formazione a Distanza sulla piattaforma Teams a tariffa agevolata per le imprese associate a CNA Imperia. Al termine del corso verrà previsto un esame per la verifica delle competenze. Il superamento di tale esame darà luogo all’ottenimento della qualifica professionale di Addetto all’Igienizzazione impianti HVAC. Tale certificato verrà iscritto in un registro Nazionale consultabile da tutti e verrà rilasciato anche apposita card (patentino) da esibire ai clienti.

Il programma del corso:

– Qualità dell’aria indoor

– Cenni sulla biologia degli agenti patogeni

– Impianti di ventilazione: tipologie e caratteristiche

– Aspetto critici funzionamento (SPLIT E VMC)

– Utilizzo degli impianti durante l’emergenza Covid-19

– Agevolazioni fiscali collegate

– Imprese abilitate alla pulizia e disinfezione degli impianti

– Prodotti ammessi per la disinfezione

– Attività pratiche sugli impianti (SPLIT E VMC)

– Precauzioni per la sicurezza durante l’attività esame

– Prova teorica a risposta multipla

Caratteristiche del corso

– formazione su piattaforma online

– durata del corso 6 ore

– soggetti interessati installatori, manutentori, frigoristi

– prezzo riservato agli associati Cna

Per richiedere informazioni o per manifestare l’interesse a partecipare, scrivi a segreteria@im.cna.it oppure chiama il nr 0184/500309.