Cipressa, raccolta sangue della Fidas in piazza della Chiesa

Cipressa. Domenica 26 luglio si potrà donare sangue a Cipressa, dalle 7 alle 12. In p.zza della Chiesa sarà posizionata un‘autoemoteca Fidas per la raccolta trimestrale del gruppo donatori di Cipressa.

«L’entusiasmo non manca mai, i nostri donatori che hanno già dato una grande adesione, coordinati dalla capo gruppo Pons Martina. Siamo in estate e come sempre il sangue viene a mancare pertanto Fidas invita tutti a prenotare la donazione sia a Cipressa sia nei centri fissi di Imperia Sanremo e Ventimiglia.

Donare sangue è un grande gesto di solidarietà, non rimandate la vostra donazione, molte persone attendono il vostro gesto per rimanere in vita. Siamo fiduciosi di una grande collaborazione da tutti voi. Vi aspettiamo a donare. Noi ci siamo per aiutare» – dice Fidas.

Info a tel 0183 296395.