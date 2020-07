Taggia. “Cinque personaggi in cerca d’amore” è il nuovo libro dello scrittore armese Mauro Iseppon. Un folle, un vedovo, un avvocato, una donna delle pulizie e suo figlio danno voce ad un romanzo corale, complesso ed intimo, un inno alla vita ed alla sua serendipità.

I protagonisti sono personaggi fra i tanti, figli di un quotidiano ordinario e a volte inaspettato; voci diverse che si raccontano lungo il percorso non facile del loro vissuto. Anime distanti che tuttavia si ritrovano sull’orlo di un precipizio, una disfatta o un annientamento. È la fortuità della vita a far sì che in un modo o nell’altro si incontrino e, a volte, come succede per i miracoli, tutto cambi e tutto si risolva, le sconfitte comuni diventano vittorie in campo aperto, e gli ex voto possono essere appesi in rimembranza di quanto è accaduto.

Mauro Iseppon, nato a Sanremo nel ‘58, vive ad Arma di Taggia. Ancorato ai secoli XX e XXI, figlio di questo tempo, ha avuto fin dalla prima infanzia, numerose esperienze lavorative, da cui ha tratto ispirazione e spunto per i sui scritti. Un autodidatta che conosce la differenza fra la produzione di una merce e la pratica dell’arte. Cinque personaggi in cerca d’amore è il suo secondo romanzo edito.