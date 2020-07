Sanremo. L’Ariston ha rialzato il sipario. Dopo la chiusura imposta dall’emergenza sanitaria, ieri sera la casa dell’intrattenimento sanremese è ripartita con il cinema all’aperto in piazza Borea d’Olmo. In tanti hanno assistito alla prima proiezione en plein air riscoprendo – finalmente – il piacere di una serata di fronte al grande schermo.

Con un prezzo del biglietto di 6 euro e il massimo rispetto di tutte le misure di sicurezza anti Covid-19, stasera e domani si ripete con il film Odio l’estate e Me contro te – Il film (ore 21.30). La programmazione prosegue ad agosto con Piccole donne il giorno 3; Il principe dimenticato il 4; Pinocchio il 5; Un figlio di nome Erasmus il 10; Gli anni più belli l’11; Il Re Leone il 12; La sfida delle mogli il 17; We will rock you il 18; Qua la zampa 2 il 19; La Dea Fortuna il 24; Joker il 25; e Solo dolo il 26.

Ha riaperto il botteghino anche il Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica estiva di Pigna Mon Amour. L’appuntamento è il giovedì alle 21.15 in piazza Santa Brigida, nel centro storico di Sanremo. In questo caso l’ingresso è gratuito ma si richiede la prenotazione inviando dati anagrafici e recapito e-mail a info@nidodiragno.it. I prossimi film in cartellone sono: I vitelloni il 6 agosto, The departed il 20 agosto e Sin city il 27 agosto.

(Foto profilo Facebook Carla Cerchiari)