San Lorenzo al Mare. Presentati dall’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola stamattina i lavori nell’ambito della pista ciclopedonale del Ponente, in particolare per quanto riguarda la tratta tra San Lorenzo e Imperia che consentiranno di collegare la nuova pista in costruzione sul litorale cittadino del capoluogo, evitando ai ciclisti di dover percorrere 300 (pericolosi) metri lungo l’Aurelia.

«Questo tratto– dice Scajola – è fondamentale perché collega le due”ciclabili”, una già esistente e una che arriverà. Abbiamo finanziato con oltre 550 la prima parte dei lavori. Poi ci sarà un secondo finanziamento e per gli inizi del 2021 il tratto sarà completo. C’è un Piano strategico da Diano Marina fino a Ventimiglia per inserire piste sulla nostra costa sul quale la Regione ha già investito, solo dal 2019, 2 milioni di euro. Insieme alle Ferrovie, con Regione Liguria e comuni avremo una splendida ciclabile. Senza dimenticare il finanziamento della Tirrenica, un’unica pista che da Ventimiglia arriverà fino a Civitavecchia».

Foto 4 di 4







A presentare l’intervento è stato l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, insieme al sindaco di San Lorenzo al Mare Paolo Tornatore nell’ambito della giornata di studio sul tema della “Gestione delle piste ciclabili e delle ferrovie ciclabili nella Riviera dei Fiori” organizzata dal Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, nell’ambito del Progetto Interreg Alcotra Edu Mob 2014-2020 che ha visto l’illustrazione dei principali risultati transfrontalieri del Progetto e degli interventi previsti lungo la dorsale ciclopedonale da Ventimiglia ad Andora.