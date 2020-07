Cervo, due turiste perse in auto ritrovate dai vigili del fuoco

Cervo. Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco dal Comando imperiese. Verso le 22 di ieri sera, i pompieri, sono accorsi in località Ciapà per aiutare due giovani turiste piemontesi in difficoltà.

Forse a causa di una errata interpretazione del navigatore satellitare le due si erano ritrovate con l’auto in una stradina nella quale non riuscivano più a manovrare.

Dopo la loro richiesta d’aiuto, sono state localizzate con il sistema ministeriale Geoloc in dotazione al 115.