Caso ascensori, Pd Città di Imperia: «Interventi a non finire per non avere mai una situazione risolta»

Imperia. Il Pd città di Imperia interviene riguardo alla risposta fornita ieri alla question time sulla riapertura degli ascensori che collegano borgo Marina al Parasio.

«Il 9 luglio riapriranno e saranno in funzione i tre ascensori pubblici che collegano la Marina al Parasio. Questa è la risposta, dopo l’ennesimo ritardo (la precedente data annunciata in consiglio, a seguito di una nostra question time, era stata fissata entro il mese di marzo scorso) che l’apertura degli impianti ha subito, alla question time del Pd discussa e presentata dal nostro consigliere Risso. Comprendiamo le motivazioni dei ritardi del periodo di piena emergenza sanitaria, capiamo meno il lungo periodo di fermo precedente, e quello che ha seguito e che porta ancora oggi gli ascensori a rimanere inesorabilmente fermi.

Più che ascensori sembrerebbero altalene. Un po’ funzionano, e un po’ ( tanto) non funzionano. Altalene però molto costose, interventi a non finire per non avere mai una situazione risolta. 350mila euro investiti dalla scorsa amministrazione sono confermati dallo stesso consigliere Montanaro che al tempo stesso la “accusa” di non aver investito abbastanza: il concetto di abbastanza è molto relativo, e probabilmente per il consigliere è molto elastico. Di diverso avviso saranno i cittadini imperiesi che, a fronte di un palese disservizio e dei molti proclami già uditi, sentono ora ventilare ipotesi di interventi assai onerosi per eventuali scale mobili o per la sostituzione degli impianti attuali.

Nel frattempo la lotteria degli ascensori continua, l’8 luglio l’ennesima puntata con la verifica ministeriale, il 9 luglio l’ennesima ( e speriamo non temporanea) riapertura in attesa di una soluzione definitiva e nella speranza che non seguano altri esborsi dovuti ad altri “fuori servizio”» – dice il Pd Città di Imperia.