Sanremo. Iniziano a trapelare i primi nomi della squadra che correrà per la candidatura a presidente della Regione Liguria Carlo Carpi: ex candidato sindaco di Imperia e Sanremo e attualmente detenuto in carcere di Valle Armea dove sta scontando la penda di un anno e 10 mesi di reclusione a seguito di una condanna definitiva inflitta dalla Corte di Appello di Torino per i reati di calunnia, diffamazione e stalking nei confronti di un giudice, Carpi ha preso la decisione di candidarsi con la lista Carlo Carpi GRAF.

A rendere noti i nomi della lista che appoggia Carpi è il candidato alla carica di consigliere, per l’Imperiese, Gian Piero Buscaglia. «A Imperia scenderanno in campo, oltre a me – dichiara Buscaglia – Silvana Caracciolo, simpatizzante GRAF, Carlo Carpi e la sua compagna Cornelia Coca Matei. La madre Gabriella Tassara Carpi non si candida, ma fa da mandataria del conto corrente sulle spese elettorali. Servono 167 firme».

«Su Genova stiamo lavorando – dice – Servono 333 firme e da 4 a 16 candidati. Missione Impossibile? Forse sì, poiché con la scusa del covid-19 la pubblica amministrazione se la prende comoda, forse ne approfitta per scoraggiare i malcapitati utenti che si ostinano a seccare il torpore burocratico».