Caos Autostrade, avvocato imperiese presenta esposto in Procura

Imperia. Un avvocato imperiese ha presentato ieri un esposto in Procura contro Società Autostrade per la gestione della rete ligure, che nell’ultimo mese si è trasformata in un incubo per gli automobilisti. Nel suo esposto, il legale lamenta la mancanza di avvisi di percorsi alternativi dovuti alle continue chiusure di tratti di carreggiata, oltre alle ore di coda che chi viaggia è costretto a subire, magari anche per un percorso di poche decine di chilometri.

Lo scorso 13 luglio, il governatore ligure Giovanni Toti aveva annunciato una richiesta di accesso agli atti da parte di Regione Liguria mirata a chiedere i danni a Società Autostrade per i disagi subiti che hanno procurato, oltre alla riduzione del Pil dovuta alla paralisi, anche evidenti danni di d’immagine all’intera Liguria.