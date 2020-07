Cantieri autostrade, Michelucci (Iv): «Liguria vive periodo di estrema difficoltà»

Genova. «Genova e la Liguria vivono un periodo di estrema difficoltà per i problemi legati alle gallerie autostradali e al suo annoso deficit infrastrutturale. In un quadro del genere, assume una notevole gravità l’accusa dell’ad di Aspi secondo cui il Mit avrebbe modificato i manuali d’ispezione solo per la regione Liguria, contribuendo in questo modo a complicare ulteriormente la situazione. E’ vero?». Lo dichiara Juri Michelucci, capogruppo di Italia Viva nel Consiglio Regionale della Liguria.

«Rispetto alle attuali criticità – la Regione ha tante responsabilità. Questo stato di cose è il prodotto di una serie di scelte mancate e del disinteresse per i problemi del territorio. Al tempo stesso, anche il ministero delle infrastrutture non dimostra di farsi carico come dovrebbe dei bisogni del territorio ligure. Le parole pronunciate ieri che definiscono gli ingorghi autostradali una narrazione sono a dir poco sorprendenti. E’ giusto mettere in sicurezza le autostrade ma farlo con una modalità e una tempistica che non paralizzino la regione. La ministra De Micheli deve rimediare: serve subito un piano che consenta ai liguri di non essere isolati dal Paese, al porto di lavorare, al turismo di ripartire» – afferma.

«Per evitare poi di ripetere gli errori del passato, è fondamentale ripensare il ruolo di controllo esercitato sul concessionario dal Mit, dal momento che il sistema attuale ha mostrato tutti i suoi limiti. In questo senso, le concessioni al momento in gara, sono state studiate in modo da attribuire al Mit una vera funzione di controllo oppure sarà tutto come prima?», conclude.