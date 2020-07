Bordighera. Importanti cantieri in atto, a Bordighera: il sindaco Ingenito insieme all’assessore Gnutti ha oggi compiuto alcuni sopralluoghi per monitorare come procedono le attività.

Prima tappa in via Napoli, dove lo scorso 25 maggio hanno avuto avvio i lavori per la nuova scuola d’infanzia cittadina: un edificio progettato nel rispetto del principio del minimo impatto ambientale e pensato per rispondere a tutte le esigenze didattiche e ludiche dei più piccoli.

di 14 Galleria fotografica Cantieri a Bordighera,









Foto 3 di 3





Il sopralluogo è poi proseguito nelle immediate vicinanze, in via Pelloux, dove è in corso l’intervento di messa in sicurezza antisismica delle scuole De Amicis grazie alla realizzazione di un esoscheletro che circonderà la struttura, diminuendo il pericolo in caso di terremoto. Analoga soluzione è stata adottata per le scuole Rodari, in via Pasteur; anche in questo caso il cantiere ha già avuto il via e prevede anche la riqualificazione dell’area gioco.

«Tre grandi progetti, tre grandi investimenti mirati a migliorare gli spazi dedicati a bambini e ragazzi in termini di fruibilità e sicurezza. I lavori continueranno anche nel corso dei mesi dedicati alla didattica, ma saranno concentrati nelle aree esterne in modo non disturbare le lezioni» – ha commentato il primo cittadino.

Vittorio Ingenito ha proseguito verso la zona dell’Arziglia, dove sono stati ultimati i lavori di demolizione dei lavatoi ed è stato ripulito lo spazio dell’ex campo da calcio. «Abbiamo scelto di sospendere le attività in quest’area fino a settembre, per non creare disagi ai residenti e agli ospiti nel corso della stagione balneare. Si tratta di un bellissimo progetto, che restituirà ai cittadini un’area finalmente valorizzata come merita» – ha dichiarato Ingenito.

«Altri cantieri sono già aperti qui a Bordighera, oltre a quelli che ho visitato questa mattina; altri ancora inizieranno in autunno, come quello di piazza Eroi della Libertà, e molti sono in fase progettuale – penso ai più importanti citando la riqualificazione del lungomare Argentina, la via ciclo-pedonale di mezzo, lo skate park, il campo da basket e il nuovo campo delle Due Strade. Tutto questo è fondamentale per la crescita e lo s​viluppo di Bordighera; ne ero consapevole prima, ma lo sono ancora di più oggi, in una fase che ci richiede il massimo sforzo di investimento per sostenere la nostra città, le attività economiche ed il lavoro» – ha concluso il Sindaco.​