Camporosso, ladri in azione in via Roma: messo a soqquadro appartamento di cinesi

Camporosso. Un appartamento di via Roma a Camporosso, abitato da una famiglia cinese, è stato messo a soqquadro da ignoti nella notte del 2 luglio scorso. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati gli inquilini, che rincasando hanno visto il proprio alloggio completamente in disordine a causa del passaggio dei ladri e hanno chiamato il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, ma dei malviventi non c’era più nessuna traccia.

Ancora non si conosce l’entità del bottino sottratto ai malcapitati. Sembra inoltre che i ladri siano tornati a colpire, nella stessa abitazione, anche la scorsa notte. Ma di questo episodio al momento non vi sono conferme da parte delle forze dell’ordine.