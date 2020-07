Camporosso, è ufficiale: il vicesindaco Morabito candidato per Cambiamo di Toti

Camporosso. Il vicesindaco di Camporosso Maurizio Morabito scende in campo come candidato consigliere tra le file di “Cambiamo“, il movimento politico fondato dal governatore ligure Giovanni Toti in lizza per la carica di presidente alle prossime elezioni regionali.

Già vicesindaco dal 2014 al 2019, Morabito ricopre la stessa carica dal 27 maggio 2019, quando i camporossini gli hanno ridato fiducia con 1018 preferenze: un record di voti singoli che lo ha portato ad essere il candidato consigliere comunale più votato in tutta la provincia di Imperia.