Sanremo. È iniziato ieri il “Sanremo Tennis&Padel Challenge” al quale partecipano campioni dello sport come Andrea Pirlo, Nicola Amoruso, Aldair, Demetrio Albertini, Gigi Casiraghi, Vincent Candela, Christian Panucci, Cristian Zaccardo, Luca Antonini, Daniele Massaro-Sebastian, Ludovic Giuly, Mauro Tassotti, Enrico Annoni, Diego Fuser. Un gruppo che annovera, tra gli altri successi, 27 scudetti, 14 Champions League e 4 campionati del mondo.

L’evento, che ha preso il via venerdì sera con la cena di gala al Casinò e ha il patrocinio del Comune, ieri ha visto scendere in campo ex calciatori professionisti e manager dello sport per una sfida a coppie di tennis e padel.

All’evento, che proseguirà nella giornata odierna, partecipano anche coppie di atleti locali, scelti dai rispettivi circoli, alle quali verrà data l’opportunità di cimentarsi con i grandi campioni del calcio. Questa sera alle 20 la premiazione del torneo si terrà al Tennis Sanremo.

