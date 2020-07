Isolabona. Normalità vuol dire anche godersi una piscina e un solarium nell’entroterra ligure. Un contatto pieno ed assoluto con la natura. Un servizio efficiente e puntuale, con decine di anni di esperienza. Fin qui, tutto normale, come sempre. Quest’anno, appare chiaro, la situazione è diversa. Però il Camping Delle Rose apre la piscina al pubblico ed apre con la sua consueta professionalità in piena sicurezza. Le aperture della piscina avverranno secondo i seguenti orari: 10 – 19.

Pensateci: dopo giorni e giorni chiusi in casa, i propri movimenti in fondo limitati, ecco un’oasi di tranquillità e serenità. Cosa c’è di meglio di uno spazio aperto, molto ampio. Di un solarium comodo. E l’acqua della piscina, con una concentrazione di cloro che segue le direttive del Ministero della Salute ed è continuamente controllata. Insomma, sicurezza in partenza.

E in più: accessi controllati, ma la piscina è grande, sia per i grandi che per i piccini. Percorsi differenziati, adeguata distanza fra ogni punto di riposo. Cosa che peraltro favorisce anche il relax. Igienizzazione costante di ogni spazio.

La struttura offre molto a modiche tariffe (ingresso con sdraio a 7 euro e 5 per i bambini sotto i sei anni oppure 10 euro per chi preferisce il solarium nel palmeto). Acqua chiama acqua, chiama sole, chiama relax, divertimento, allegria, fresco e spazio per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Le piscine sono un comune denominatore della storia di una visione ampia nel tempo. Dal rapporto coinvolgente e totale con la natura di Fortunato Peitavino, qui fondatore di una colonia di armonia alla prima volontà, quarant’anni fa, di ridare vitalità ad un luogo suggestivo. Vicino al mare, al di là del mare.

E infine, ristorando il corpo e lo spirito, c’è sempre la comodità del servizio bar. Anche questo è si attiene alle regole di sicurezza già definite. A parità di attenzione, caffè, bevande e specialità gustose, un happy hour che si rinnova. Ritorniamo alla normalità. Per goderci appieno l’estate, il Camping Delle Rose è una garanzia.

Camping Delle Rose

Via Provinciale – 18035 Isolabona (IM)

Tel. +39 0184 208 130

www.campingdellerose.eu

info@campingdellerose.eu