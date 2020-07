Campagna tesseramento 2020 e petizione per le dimissioni del ministro De Micheli, gazebo della Lega in provincia di Imperia

Imperia. Prosegue anche questo fine settimana la ‘campagna tesseramento 2020’ della Lega in Provincia di Imperia. Tra le proposte oggetto di petizione le dimissioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

«Ha dato dei bugiardi ai liguri che hanno fatto una “narrazione sbagliata” della situazione Autostrade, ha costretto una regione in coda da settimane, ha bloccato il primo porto del Paese, ha fatto perdere milioni di euro alle imprese del Nord Ovest: ora basta!» così dice, in una nota, il segretario della Lega Liguria, On. Edoardo Rixi.

Continuerà, inoltre, la raccolta firme per chiedere che venga posta la parola fine all’isolamento infrastrutturale in atto in Liguria.

Di seguito le postazione dei gazebo previsti per sabato 25 luglio 2020:

• Ventimiglia: Via della Repubblica (angolo via Roma) dalle 9 alle 13;

• Dolceacqua, Piazza Garibaldi, dalle 9 alle 13.

• Bordighera: Piazza della Libertà, dalle 9 alle 12;

• Ospedaletti, Piazzale IV novembre, banchetti itinerante dalle 9 alle 12;

• Sanremo: Via Escoffier (statua Mike Bongiorno) dalle 9 alle 13;

• Imperia: Calata Cuneo lato Ovest, dalle 8,30 alle 12,30;

• Diano Marina: Piazza Martiri della Libertà, dalle 16 alle 19.

Agli appuntamenti saranno presenti l’On. Flavio Di Muro, responsabile provinciale, il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Piana, la vicepresidente di Regione Liguria, Sonia Viale.