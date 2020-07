Campagna elettorale dei moderati, il sindaco Scajola sulle polemiche: “Non mi interessano”

Imperia. “In queste settimane ho parlato più volte col presidente Berlusconi. Ancora ieri sera mi ha annunciato il comunicato che avrebbe fatto e io ho dato la mia disponibilità. Tutto il resto non m’interessa. Ritengo che sia importante costruire un’aggregazione di centro, moderata ed europeista, con l’individuazione di candidature che abbiano competenza, preparazione e valori”.

E’ il commento del sindaco di Imperia Claudio Scajola in merito all’alleanza tra Forza Italia, Liguria Popolare e Polis in vista delle prossime elezioni regionali. Un commento rilasciato a seguito delle polemiche scaturite dopo la clamorosa smentita di questa mattina fatta dal coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco del comunicato del presidente Silvio Berlusconi che incaricava l’ex ministro e persona di fiducia di coordinare le trattative da intavolare come gruppo politico con il presidente Giovanni Toti.