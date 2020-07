Cambiamo con Toti, l’ex vicesindaco Claudia Lolli possibile candidata alle elezioni regionali

Sanremo. Potrebbe essere l’ex vicesindaco della giunta Zoccarato Claudia Lolli, attuale membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica (nominata dal sindaco Biancheri), la prima quota rosa della lista Cambiamo con Toti Presidente.

Un incontro a tu per tu si è svolto nelle scorse ore tra l’assessore regionale Marco Scajola e la diretta interessata. La decisione se accettare o meno la proposta arrivata dall’esponente della giunta Toti non è ancora stata presa, ma la Lolli – intervistata – non nega l’interessamento: «E’ stato un attestato di stima che mi ha fatto piacere ma chiaramente ci devo ancora pensare, spiega la titolare dell’albergo Lolli Palace. I miei impegni di lavoro sono pressanti e il nuovo incarico nella Sinfonica sta appassionando me come tutti i nuovi membri del Cda, il presidente Emanueli in testa».

Allo stato dell’arte oltre allo stesso Marco Scajola, nella terna di Ponente è data per certa la candidatura del vicesindaco di Camporosso Maurizio Morabito. Claudia Lolli potrebbe rappresentare la quota rosa necessaria per formare la lista, secondo quelle che sono le ultime modifiche che stanno interessando la legge elettorale ligure. Le elezioni, secondo quanto stabilito dal governo, sono in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre.