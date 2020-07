Estate a Sanremo al tempo del coronavirus, Biancheri «Ripartiamo insieme»

Sanremo. «Ripartiamo insieme». E’ stato chiaro , stamane al teatro del Casinò durante la presentazione del calendario delle manifestazioni estive del Comune, il sindaco Alberto Biancheri.

Finito il lockdown, il primo cittadino matuziano ha fatto una sorta di bilancio/amarcord di quello che è stato il periodo della “clausura” e di quello che sarà la ripartenza.

Per sua stessa ammissione, dopo un Festival 2020 tra i più belli di sempre, per la Città dei Fiori era pronto un calendario estivo mozzafiato, ricco e denso di eventi importanti.

Poi, l’arrivo della pandemia, ha letteralmente infranto il sogno degli amministratori di avere l’estate che immaginavano.

«Non sapevamo neanche quando e come saremmo ripartiti – spiega Biancheri, che aggiunge – presentare questo calendario, seppur ridotto, segna un momento importante, che va affrontato da tutto il tessuto sociale e dalle realtà cittadine. Il Comune farà tutto il possibile ma sappiate che da solo non ce la può fare, serve l’aiuto dello Stato. Ammiro il coraggio degli organizzatori di eventi che si mettono in gioco con queste difficoltà».

Conclude il Sindaco: «Poi c’è il problema delle autostrade, che frenano l’arrivo dei turisti: bisogna parlare poco e fare intervenire lo Stato».