Calcio, porte aperte all’Unione Sportiva Camporosso

Camporosso. Porte aperte all’Unione Sportiva Camporosso mercoledì 29 luglio dalle 18. Verrà presentata l’attività rivolta ai ragazzi 2008-2009 in vista della nuova stagione calcistica.

«E’ tutto pronto, finalmente si comincia – fa sapere la società – Si aprono le porte per i ragazzi del 2008/2009! Vi aspettiamo per farvi conoscere tutte le iniziative della stagione 2020/2021, illustrarvi il programma e la metodologia di lavoro. Un’occasione anche per visitare il Centro Sportivo dove svolgeremo le nostre attività».

Per informazioni contattare Ernesto al 3384524524 o scrivere a uscamporosso@gmail.com.